Kreş ve anaokulları kapandı mı MEB 2020 son açıklaması

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni tedbirleri ve kısıtlamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Şu an 1 haftalık ara tatilde olan okullarda eğitim 31 Aralık'a kadar online olarak devam edecek, yüz yüze eğitime ara verilecek. Peki anaokulu, kreş, özel çocuk bakım evleri ve MEB'e bağlı kreşler tatil olacak mı?

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Anaokulu ve kreşler kapandı mı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından birçok veli tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde vakaların yeniden artmasının ardından Bilim Kurulu'nun talebiyle yeni tedbir ve kısıtlamalar getirildi. 20 yaş altına saat 10.00-16.00 arası sokağa çıkma yasaklandı ve okullar yeniden 31 Aralık'a kadar online eğitime döndü. Peki kreş ya da anaokulları da kapanacak mı bu konuda resmi bir açıklama geldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan, okullarla ilgili şunları söyledi;

Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

MEB'den online eğitim açıklaması: Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili az önce açıklama yaptı. Açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" denildi.

Anaokulları ya da kreşler hakkında henüz resmi bir açıklama yok son haberleri buradan paylaşmaya devam edeceğiz.