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POLİTİKA

Haftasonu sokağa çıkma yasağı saatleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

TÜRKİYE'de 21 Kasım cumartesi ve 22 Kasım pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlayacak. Bu kez kısıtlama belirli saatleri kapsıyor. Gündüz serbest akşam saat 20.00'dan sonra yasak olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu tedbirleri sıraladı:

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

- 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere, 20 yaş altına da teşmil edilecek.

- Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

- Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

- Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

- Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek.

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