Gurur veren haber! Edirneli erken doğan bebekler Avrupa birincisi oldu

Avrupa Pediatrik Yenidoğan Yoğun Bakım Derneği (European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care) tarafından Florence Nightingale'in hemşirelik alanına yaptığı katkılar ve doğumunun 200. yılı nedeniyle yarışma düzenlendi.



Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve birçok ülkeden hemşirelerin katıldığı yarışmada, hemşire Refiye Zafer Dinçkol öncülüğünde hazırlanan, yeni doğan bebeklerin hayata tutunuş hikayeleri ile yaşam mücadelelerini konu alan video birinci seçildi.



"Videoyu duygulanmadan izlemek mümkün değil"

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının salgın döneminde görevlerini fedakarca sürdürdüğünü belirtti. Hemşireleri başarısından dolayı tebrik eden Tabakoğlu, "Burada insana ve insan hayatına verilen değer var. Hayata umutla bağlanan minik yavrularımızın gösterdikleri mücadelesine yürekten verilen bir destek var. Videoyu duygulanmadan izlemek mümkün değil. Fedakarlığınız ve desteğiniz sayesinde miniklerimiz hayata tutunuyor ve ailelerine kavuşuyor." dedi.



"Ailelerimiz yalnız değiller"

Hemşire Dinçkol da Türkiye'de her yıl 150 bin bebeğin prematüre doğduğunu ve 50'ye yakınının yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutunabildiğini aktararak, "Amacımız, doğum her ne kadar erken gerçekleşirse gerçekleşsin, bebeklerimizin annelerine sağlıkla kavuşabilmesi. Minik bebeklerimiz ve değerli ailelerimiz yalnız değiller." ifadelerini kullandı.