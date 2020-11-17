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Ünlülerin korona partileri bitmiyor maske ve sosyal mesafe yok!

Parti tutkunları koronavirüs salgınına aldırış etmeden maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak parti yapmaya devam ediyorlar.

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, ünlüleri ve cemiyet hayatını durduramadı korona partileri tam gaz devam ediyor. Bir taraftan da partilere gitmeden sokakta maskesiz gezen ünlüler var. Maske takmadıkları görülen ünlüler kim?

Bir döneme damga vuran ve reytinglerini alt üst eden İbo Show yeniden başladı. İbo Show'da seslendirdiği Ahmet Kaya şarkısı nedeniyle tepki gören Deniz Seki neden bu kadar eleştirildi? Hepsi ve daha fazlasını tüm detaylarıyla Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru Herkes Duysun programında masaya yatırdı!

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