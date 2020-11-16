Fırında palamut nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Palamut bu sene tezgahlarda bolca rastladığımız bir balık türü. Genellikle onu sofralarda palamut kızartması olarak görsek de şimdilerde fırında palamut tarifi oldukça aranan bir lezzet. Peki fırında palamut nasıl yapılır? İşte evde kolayca yapabileceğiniz fırında palamut tarifi...

Malzemeler;

İki adet dilimlenmiş palamut, 3 adet kapya biber, 4 adet çarliston biber, 2 adet domates, 2 adet soğan, 3-4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı salça, tuz, yarım bardak sıcak su, yarım çay bardağı sıvıyağ.