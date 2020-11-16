BIST 1.304
DOLAR 7,73
EURO 9,16
ALTIN 471,17
DÜNYA

Dünya Meksika'da çekilen bu videoyu konuşuyor! İzlenme rekorları kırdı

MEKSİKA’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selden demir parmaklıklara tutunarak kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı.

Demirören Haber Ajansı

Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel bölgedeki hayatı felç etti. Meksika İçişleri Bakanlığı sel nedeniyle kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, yol, köprüyle ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Seldeki akıntıdan bir evin demir parmaklıklara tutunarak kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı. Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması! Meral Akşener'e yalanlama
Bütçe ekimde 4.9 milyar lira açık verdi! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık
Kayseri'de eşinin boğazını kesip, eşarpla boğmaya çalıştı! Bakın kendini nasıl savundu
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı 1 saat 15 dakikaya düşecek
Okullar tamamen açılacak mı? Ziya Selçuk duyurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kerimcan Durmaz'ın Selin Ciğerci itirafı bomba! 'Arkadaş arkadaşa yapmaz'
Bursa'da gece yarısı şehir merkezine indiler! Gören herkes telefonuna sarıldı
Masterchef Junior Türkiye ne zaman başvuru formu nereden doldurulacak?
Antalya'da trafikte şok eden görüntü! 3 yolcuyu gören bir daha baktı
Kars'ta polis ağır yaralandı motosiklet kazası kameraya yansıdı
Masterchef Junior Türkiye başvuru formu 2020
İsmail Küçükkaya'dan Meral Akşener'e Cumhur İttifakı'na katılır mısınız sorusu
Kapalı Maraş nedir Kapalı Maraş olayı kısaca hikayesi