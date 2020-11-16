Dünya Meksika'da çekilen bu videoyu konuşuyor! İzlenme rekorları kırdı

Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel bölgedeki hayatı felç etti. Meksika İçişleri Bakanlığı sel nedeniyle kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, yol, köprüyle ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.



Seldeki akıntıdan bir evin demir parmaklıklara tutunarak kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı. Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.