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Kerimcan Durmaz'ın Selin Ciğerci itirafı bomba! 'Arkadaş arkadaşa yapmaz'

Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci, bir dönem küsmüştü. Herkes bu küslüğün sebebini merak etse de bunca zaman ikili açıklama yapmamıştı. Kerimcan Durmaz'dan ilk kez olay olan bir Selin Ciğerci itirafı geldi.

Kerimcan Durmaz YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Selin Ciğerci ile araları bozulan Durmaz ilk kez bu konu hakkında konuştu.

Kerimcan Durmaz bir daha görüşmeyeceği kişiyi açıklayınca sosyal medya yıkıldı. Kerimcan Durmaz açıklamasında "Sanırım Selin Ciğerci. Aklıma direkt o geldi. Bir arkadaşın, bir arkadaşa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Ben ona destek oldum, o bana köstek. Hayatımdan kalıcı olarak çıktı" diyerek ilk kez bu konu hakkında konuştu.

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