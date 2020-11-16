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Kefaret 1. bölüm fragmanı

Kefaret dizisi 1. bölümüyle 22 Kasım 2020 Pazar akşamı FOX'ta olacak. Kefaret'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Kefaret 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret'in ilk bölümünde neler yaşanacak? Kefaret 22 Kasım 2020 Pazar akşamı FOX'ta...

Müzik öğretmeni Zeynep, beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.
Sinan komiser, Zeynep'i terk etmedi.
Sinan, Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep, kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.
Sinan ile Zeynep, el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.
Bir fazlasıyla!

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