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Şehriye salatasını bir de böyle deneyin!

Misafirleriniz geldiğinde, onları enfes bir salata ile karşılamaya ne dersiniz?

Tadı nefis ve doyurucu bir salata tarifi arıyorsanız, fıstıklı tavuklu şehriye salatası tam size göre. Sofralarınızda ister salata olarak isterseniz de yemek olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca çay saatlerine de çok yakıştığını belirtelim. İşte tavuklu arpa şehriye salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Yarım tavuk göğsü, 2 su bardağı tel şehriye, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı soyulmuş yer fıstığı, 1 su bardağı mısır, 1 adet büyük boy kırmızı kapya biber, 4-5 adet kornişon turşu, bir tutam maydonoz, bir tutam dereotu, yarım çay bardağı zeytin yağı, yarım limon, tuz.

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