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Tekirdağ'da suç makinesi sapık, genç kadını sokakta taciz etti! İşte o anlar

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde takip ettiği genç kadını taciz eden şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı. Şüphelinin bir başka cinsel taciz suçundan cezaevine girdiği ve denetimli serbestlik kapsamında salıverildiği belirlendi.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgilere göre olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eski sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen kadını takip edip, tenha bir noktada arkadan sarılarak tacizde bulunan şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin başta cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu kullanmak olmak üzere 12 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi eski sanayi sitesi mevkiinde gerçekleşti. İddialara göre polis merkezine gelerek tacize uğradığını belirten G.K. (20) adlı genç kadın, polise verdiği bilgide, sanayi yolunda yürüdüğü bir kişinin kendisini takip ettiğini fark ettiğini bunun üzerine hızlansa da arkasından gelen şüphelinin kendisine sarılarak yere düşürmeye çalıştığını aynı zamanda da elle tacizde bulunduğunu söyledi. Direnerek bağırdığını ve çevreden yardım istediğini belirten genç kadın bunun üzerine tacizcinin kendisini bırakarak geldiği yöne doğru kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu
İfadeden yola çıkan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları ile iş yerlerine ait kameraları tek tek incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, G.K.'ye cinsel saldırıda bulunan şahsın, başta cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu kullanmak olmak üzere 12 ayrı suçtan kaydı bulunan Emre Ö. (33) olduğu belirlendi. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen polis ekipleri taciz zanlısını gözaltına aldı.

Cinsel taciz suçundan hükümlü
Yapılan araştırma ve sorgulama sonucu Emre Ö.’nün en son yine cinsel taciz suçundan hükümlü olduğu ve yakın zamanda denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı tespit edildi. Şüpheli Emre Ö. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce cinsel saldırı suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anı kamerada
Emre Ö.'nün G.K.'ye saldırarak taciz ettiği anlara ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Emre Ö.’nün bir süre takip ettiği genç kadına tenha bir noktada arkasından yaklaşarak saldırdığı, G.K.'nin direnmesi üzerine geldiği yöne doğru hızla kaçtığı görülüyor.

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