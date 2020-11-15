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El açması kol böreği nasıl yapılır?

Dilim dilim çıtır çıtır bir kol böreğini kim geri çevirebilir ki. Kıymalı kol böreği yemek için asla durdurulamaz bir enerjiye sahip olabilirsiniz.

Pastanelerde yemeğe alışık olduğumuz kol böreği gibi muhteşem bir lezzeti mutfağınıza taşımaya ne dersiniz. Dilimlerken çıtır çıtır olan kocaman bir sarman halindeki kol böreği gözünüzde büyümesin. Hazırladığımız pratik kol böreği tarifi ile kolaylıkla siz de kol böreği hazırlayabileceksiniz. İşte tarifi…

Malzemeler

Hamur için;

7 su bardağı un, 2,5 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı sirke, tuz.

Patatesli iç harç için;

Üç orta boy patates, bir orta boy soğan, tuz, kimyon karabiber, toz biber

Kıymalı iç harç için;

200 gr kıyma, bir orta boy soğan, tuz, kimyon, karabiber, toz biber.

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