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Gazeteci Ahmet Kekeç'i rahmetle anıyoruz

Koronavirüs tedavisi gören ve durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma kaldırılan Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç koronavirüse yenik düştü

Usta kalem Ahmet Kekeç, koronavirüse yenik düştü. Uzun süredir tedavi gören ve son günlerde durumu ağırlaşan Ahmet Kekeç, hayata gözlerini yumdu. Medya dünyası usta kalemin ardından yasa boğuldu. Medyadan ve siyasetten birçok isim Kekeç'in ardından mesajlar paylaştı.

Başsağlığı ve duaların yanında haddi aşan paylaşımlarda bulunanlar da oldu. Bunlardan en çok göze çarpan ise DEVA Partisi'nden Ahmet Faruk Ünsal'ın paylaşımıydı. Hadi Özışık, hem usta kalem Ahmet Kekeç'in anısına konukları ile yaptığı yayında Kekeç'i ebediyete uğurladı.

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