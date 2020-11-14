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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Karabağ zaferi klibi

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgalini sonlandıran Azerbaycan'ın zaferini kliple kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferiyle ilgili sosyal medya hesabında klip yayımladı. 

Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ederek bizleri gururlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimize ve onların kahraman ordusunun kahraman askerlerine ithaf olunur.." ifadelerine yer verildi.

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