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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

AK Parti Kars ve Karaman kongrelerine videokonferans ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" dedi.

AK Parti Kars ve Karaman 7.Olağan İl Kongrelerine canlı yayın ile bağlanan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. 

- Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. (Kovid-19) Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz.

''Geri kalmışlık zincirini kırdık''
- 18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık. Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur. 

''Çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız''
- Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var. İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız. Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz.

Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı
- Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Ailesine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum.

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