Bir partiliden CHP yönetimine videolu tepki

Partililerin CHP yönetimine isyanını dile getirdiği video sosyal medyada paylaşılıyor.

Söz konusu görüntülerde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a çağrıda bulunan bir partili, "Belki görüyorsunuz ama görmemezlikten geliyorsunuz. kardeş kardeşle kavga ediyor. CHP'de birçok üyesi, sempatizanı, çalışanı koşturanı emek veren insanları kavga içinde. Bir sürü yalan bir sürü iftira Muharrem İnce'yi kirletmek için. Lütfen gençlerin birbirine girmesini CHP'ye küsmesini engelle. " diye sesleniyor.