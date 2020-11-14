BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,12
MEDYA

Sefirin Kızı 28. bölüm 2. fragmanı

Sefirin Kızı dizisi 28. yeni bölümüyle 16 Kasım 2020 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Sefirin Kızı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sefirin Kızı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Sefirin Kızı 16 Kasım 2020 Pazartesi akşamı Star'da...

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ruslardan çarpıcı yorum: Karabağ'da Ermenistan ve Rusya kaybederken Türkiye kazandı
Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların kapanış rekoru
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Galatasaray'ın deplasman fobisinden eser kalmadı
Vefat ilanıyla ortaya çıkan Gaziantep Üniversitesi'ndeki akraba ilişkileri tepki çekti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP otobüsünde pes dedirten anlar
Edirne Keşan'da intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı
Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanı
Çiğ börek nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?
Sapık şeyh Fatih Nurullah'ın iğrenç WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Sefirin Kızı 28. bölüm 2. fragmanı
Durum vahim! Koronavirüs temaslısı olsan da test yok
Çukur 103. bölüm fragmanı: 4. sezon 11. bölüm