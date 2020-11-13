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Sapık şeyh Fatih Nurullah'ın iğrenç WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Sakarya'da müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklanan sözde şeyh Fatih Nurullah'ın küçük kıza attığı mesajlar ortaya çıktı.

Sakarya'da müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklanan sözde şeyh Fatih Nurullah'ın küçük kıza attığı mesajlar ortaya çıktı. Sapık şeyh istismar ettiği kızdan aralarındaki yazışmalarını silmesini istiyor.

Müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah Şağban, bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada, Sapık Şeyh'in istismar ettiği 12 yaşındaki Y.A. arasındaki, bugüne dek bilinmeyen WhatsApp yazışmaları da mahkemeye sunulacak..

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