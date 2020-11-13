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DÜNYA

Göçmen teknesinde bebeğini kaybeden annenin çığlığı kameralara yansıdı

Akdeniz'de alabora olan göçmen teknesinin yolcularından bir kadının yardım çığlığı kameralara yansıdı. Talihsiz anne "Bebeğimi bulamıyorum! Bebeğim nerede?" diye feryat etti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu en az 74 düzensiz göçmenin boğulduğunu bildirdi.

BM'nin göç örgütü IOM'den yapılan yazılı açıklamada, deniz kazasının ülkenin liman kenti Al Khums açıklarında meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, teknenin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120'den fazla kişiyi taşıdığı aktarıldı.

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