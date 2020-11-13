BIST 1.272
DOLAR 7,64
EURO 9,02
ALTIN 468,19
DÜNYA

Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti

BREZİLYA'da belediye başkan adayı video konferans sırasında verdiği röportaj sırasında geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyinde yer alan Bom Jesus do Itabapoana’nın Belediye Başkanı Adayı Paulo Sérgio Cyrillo, video konferans üzerinden verdiği röportaj sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Canlı yayında hayatını kaybeden muhafazakar Cumhuriyetçi partinin temsilcisi Cyrillo, röportaj sırasında belediye başkanı seçilirse neler yapacağı konusunda açıklamalarda bulunuyordu.

73 yaşındaki Cyrillo’nın kalp krizi geçirerek kendisini kaybetmesi üzerine yayın aniden kesildi. Olayın ardından kısa bir süre sonra Brezilya Barosu ile birlikte canlı yayını düzenleyen Metropolitan Sao Carlos Fakültesi (FAMESC) sosyal ağlardan bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Sevgili Paulo Sergio Cyrillo'nun ölümünün üzücü haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyarız. Duygularımızı ifade edecek sözümüz yok” denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları için bomba tahmin! 2021'de gram altın 600-650’leri görecek
Fahrettin Koca'dan müjde: Büyük ilerlemeler var
73 maden sahası ihaleyle aramalara açılıyor! MAPEG ilanı Resmi Gazete'de
Antalya'da zehir tacirleri pes dedirtti! İlk kez böyle bir yöntem denendi
Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy'e demir attı
Aydın'da fotoğraflarını dağıtırım demişti! Öldüren şantajda yeni gelişme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mısır'da dehşet görüntüler! Yaşam koşullarını proteste ederek kendini ateşledi
Kim daha namuslu? Hadi Özışık'tan muhalif medyaya zor sorular!
Arka Sokaklar Esra Ruşan kimdir gerçekte kim oynuyor?
Formula 1'den İstanbul paylaşımı
İğrenç görüntü! Çürük elmalar işte böyle meyve suyu oluyor ne içtiğinize bir bakın
Kemal Çebi kimdir aslen nereli Kemal Çebi eşi ve ailesi
Kalk Gidelim 129. bölüm fragmanı
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi hangi partiden nereli?