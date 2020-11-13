CHP'li İbrahim Kaboğlu tartışılan anayasa çalışmasını doğruladı

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki dönemde, bir Anayasa değişikliği çerçeve metni oluşturdukları ortaya çıktı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın bu iddiayı gündeme getirmesinden sonra kendisine yönelik tepkiler artınca Özdağ, Twitter sayfasından 2019 yılında CNN Türk'e konuşan Kaboğlu'nun bu çalışmayı doğrulayan açıklamasını paylaştı.