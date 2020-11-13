Kim daha namuslu? Hadi Özışık'tan muhalif medyaya zor sorular!

Gazeteci Hadi Özışık, Berat Albayrak'ın istifası sonrası sessizliğe gömülen medyayı topa tutarken muhalif medyada işlerin nasıl yürüdüğünü de anlattı. Muhalif medya, iktidara yakın medyayı yandaşlıkla suçlarken kendisi bakın neler yapıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasından sonra iki konu ülke gündemine düştü. Birincisi Albayrak’ın istifası diğeri ise medyanın bu olay karşısında gösterdiği duruştu. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, “Gece yarısına kadar sessizlik. Hakikaten Türk medyası için bir utanç gecesiydi.” ifadelerini kullandı.