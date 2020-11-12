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İstanbul'da kabus! İspanyol genç kız 4. kattan kendini aşağı bıraktı

BEYOĞLU’nda intihar teşebbüsünde bulunan İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki kadın, kendini evinin penceresinden aşağı bıraktı. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu kadın, sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bırakıp ağır yaralandığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirdikten sonra intihar teşebbüsünde bulunan İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Buitrago Naranjo, kendini evinin penceresinden aşağı bıraktı. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu kadın, sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bırakırken o anlar kameraya yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan genç kadının ağır yaralı olduğu öğrenilirken dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 15 dakika önce yine pencere kenarına gelen kadının ilk teşebbüsünde sevgilisi tarafından son anda kurtarıldığı görülüyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Cenk E.’yi gözaltına aldı. Şahsın gözaltına alınmasının ardından görgü şahitlerinin ifadesini alarak olay yerini uzak bir noktadan gören güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan Cenk E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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