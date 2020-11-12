BIST 1.278
DOLAR 7,72
EURO 9,12
ALTIN 467,42
MAGAZİN

Şevval Şahin köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

Katıldığı programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstiklal Marşı'yla alakalı sorulara cevap vermek istemediği için günlerce konuşulan Şevval Şahin, bu sefer de Instagram hesabından yayınladığı küvet videosuyla gündeme geldi.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etti. Günlerce adından söz ettiren Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, kültürel lince maruz kaldığını söyleyerek Miami'ye sevgilisinin yanına gitti.

Yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren Şahin, Miami'de yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şahin, son olarak küvetten video paylaştı. Yüzüne maske uygulayıp köpük banyosu yapan Şahin, paylaşımına "Bana daha çok köpük verin" notunu ekledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin’de Bekarlar Günü kampanyasında 74,1 milyar dolarlık alışveriş yapıldı
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın testi pozitif çıktı
Almanya’da durum fena! Yoğun bakımda en yüksek seviye
PKK armasına benzetilen görsel! Küçükçekmece Belediye Başkanı'ndan eleştirilere yanıt
İslam Memiş şiddetle tasviye etti: Bir gün herkes keşke gümüş alsaydım diyecek
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Ordu'da 8 kişiyi öldüren seri katilden şok sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tolgahan Sayışman yeni işini duyurdu! Sektör değiştirdi
Farah Zeynep Abdullah Murat Boz ile aşk yaşadığı iddialarıyla dalga geçti
Yıldırım Şimşek kimdir nereli Çukur'a geldi Yıldırım Şimşek dizileri
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı! 7 kişi ölmüştü
Ayda'nın babası Uğur Gezgin sitem etti ev fiyatları 2 kat olmuş
Alev Alev dizisi Ömer kimdir gerçek adı nedir Cihangir Ceylan yaşı kaç?
Yasak Elma'dan Talat Bulut böyle ayrıldı işte eğlenceli veda paylaşımı
Alev Alev dizisi oyuncuları Çelebi Kayabeyli kimdir gerçek adı?