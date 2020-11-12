Şevval Şahin köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etti. Günlerce adından söz ettiren Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, kültürel lince maruz kaldığını söyleyerek Miami'ye sevgilisinin yanına gitti.

Yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren Şahin, Miami'de yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şahin, son olarak küvetten video paylaştı. Yüzüne maske uygulayıp köpük banyosu yapan Şahin, paylaşımına "Bana daha çok köpük verin" notunu ekledi.