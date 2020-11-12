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Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı! 7 kişi ölmüştü

SAKARYA’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı.

Patlamanın meydana geldiği fabrikanın güvenlik kameraları kayıtları mahkeme dosyasına girdi. Görüntülerde patlama sonrasında yaşanan panik ve tavandan kopan parçaların işçilerin üstüne düştüğü görülüyor.

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