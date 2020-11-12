Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı! 7 kişi ölmüştü

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı.

Patlamanın meydana geldiği fabrikanın güvenlik kameraları kayıtları mahkeme dosyasına girdi. Görüntülerde patlama sonrasında yaşanan panik ve tavandan kopan parçaların işçilerin üstüne düştüğü görülüyor.