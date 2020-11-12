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MEDYA

Sadakatsiz'de o sahne sosyal medyaya damgasını vurdu

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 6. son bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne, Asya'nın intikamı damga vurdu.

Sadakatsiz dizisi 11 Kasım Çarşamba akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı.

Dizinin ilk tanıtımlarında da yer alan ve merakla beklenen Asya'nın intikam sahnesi, 6. son bölümde yayınlandı. Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret yapan Asya, yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını açıkladı.

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