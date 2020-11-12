Hermes'te kıyım! Çalışanlara mobbing yapıp işten attılar

Fransa'da artan İslamofobik söylemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla boykot başladı. Ünlü Fransız markası Hermes, işte bu boykotun faturasını Türk çalışanlarına kesti.

Hermes Türkiye, çalışanlarına itibarsızlaştırma tehdidi ile mobbing uygulayarak işten çıkarmak için zorla boş ikale sözleşmesi imzalattı. Çalışanlar, İstanbul Çalışma Müdürlüğü'ne müracaat ederken, mobbing'in belgesini yayınlayan Habertürk, çalışanlarla konuştu.

''Uzun zamandan beri mobbing vardı üzerimizde''

Pandemi döneminde getirilen işten çıkarma yasağını hile ile delmeye çalışan Hermes Türkiye'nin Habertürk'e konuşan bir çalışanı, "Uzun zamandan beri mobbing vardı üzerimizde. Fransa'ya karşı boykot çağrısından sonra mobbing'in şiddetini daha fazla artırdılar" dedi.

"Mobbing uygalayarak boş kağıt imzalattılar"

Bir başka Hermes Türkiye çalışanı da "Mobbing uygalayarak boş kağıt imzalatarak böyle bir şeyi ortaya çıkarttılar. Onların istediği şey sanki anlaşmışız gibi göstermek" dedi. İtibarsızlaştırılmakla tehdit edildiğini söyleyen çalışanlar, haklarının korunmasını ve Fransız marka hakkında soruşturma açılmasını istiyor.