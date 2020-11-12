BIST 1.299
DOLAR 7,78
EURO 9,20
ALTIN 471,96
YEREL

İstanbul'da kokoreççide şok eden manzara! Alt katında bakın ne yapıyorlarmış

ESENYURT’ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen polis, iş yerinin altında gece kulübü olduğunu tespit etti. Ekiplerin baskın düzenlediği mekan mühürlenirken, iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

İhlas Haber Ajansı

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççi dükkanına günün farklı saatlerinde çok sayıda insanın girip çıkmasından şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler, kokoreççiye gelerek incelemelerde bulundu. İş yerinin alt bölümüne inen dar bir merdiven olduğunu gören ekipler, alt kata inince şaşkına döndü.

Ekipler kokoreç dükkanının alt katında neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar olduğunu, kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkol tükettiklerini ve müzik yayını yapıldığını belirledi. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, kokoreççi dükkanını mühürleyerek sahibine cezai işlem uyguladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı
Aksaray'da vahşet! Marketin depo çalışanı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Sergen Yalçın bırakacak iddasına Ahmet Nur Çebi'den yanıt
Yusuf Yazıcı Arsenal'in radarında
Türkiye Kamu-Sen 4 kişilik ailenin asgari geçim sınırını 7 bin 625 lira hesapladı
Elazığ'da banyodan gelen sesi duydular! İçeri girince hayatlarının şokunu yaşadılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 40. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı
Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru formu
Menajerimi Ara 13. bölüm fragmanı
Zümrüdüanka 19. bölüm fragmanı
Sigara yasağı olan iller hangisi sigara yasağı genelgesi
Albayrak'ın açıklaması Habertürk'te kriz çıkardı
Yıldırım Şimşek kimdir nereli Çukur'a geldi Yıldırım Şimşek dizileri