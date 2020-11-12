BIST 1.279
DOLAR 7,79
EURO 9,19
ALTIN 467,56
MEDYA

Zümrüdüanka 19. bölüm fragmanı

Zümrüdüanka dizisi 19. yeni bölümüyle 14 Kasım 2020 Cumartesi akşamı FOX'ta olacak. Zümrüdüanka'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zümrüdüanka 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Zümrüdüanka'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Zümrüdüanka 14 Kasım 2020 Cumartesi akşamı FOX'ta...

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif kabul edildi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Seçimden sonra ilk kez görüntülenen Trump büyük bir gafa imza attı
Türkiye Hırvatistan maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (11 Kasım Çarşamba)
İsviçre medyası: Türkiye ve Rusya yarının dünyasını şekillendiriyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Albayrak'ın açıklaması Habertürk'te kriz çıkardı
İşte Berat Albayrak'ın istifasının perde arkası
Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı
Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi
Evde kumpir nasıl yapılır?
Menajerimi Ara 13. bölüm fragmanı
Sokak röportajı başını yaktı! İsmail Demirbaş isimli vatandaş tutuklandı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama