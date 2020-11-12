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Denizli'de işe yetişmek isterken canından oldu! Metrelerce ileri fırladı

DENİZLİ’de, işe yetişmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının, metrelerce ileriye fırladığı anlar kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada; sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Sefa Ç.’nin kullandığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 20 AEP 952 plakalı motosikletin çarptığı 41 yaşındaki Sultan Karahan hayatını kaybetmişti.

İşe yetişmek için üst geçit yerine karayolunu tercih edince canından olan Sultan Karahan’ın son anları, kazaya karışan motosiklet ile aynı yönde setreden bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızlıca yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ayakları yerden kesilen Karahan’ın metrelerce ileriye fırladığı anlar yer aldı.
Görüntüyü kaydeden aracın sürücüsünün, Sultan Karahan’ın çok aceleci davrandığını söylemesi dikkat çekti. Ağır yaralanan Sefa Ç’nin hayatı tehlikesinin devam ettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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