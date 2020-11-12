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Haliç Köprüsü'nde bir kaç TIK için yaptığı şey yürekleri ağızlara getirdi

Sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi. Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

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