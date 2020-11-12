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MEDYA

Yasak Elma'dan Talat Bulut böyle ayrıldı işte eğlenceli veda paylaşımı

Yasak Elma dizisinin Halit Argun'u Talat Bulut Instagram'dan yaptığı eğlenceli veda paylaşımıyla dikkat çekti.

Yasak Elma dizisinde 4 sezondur başrol oynayan Talat Bulut, 85. bölümde diziye veda ediyor. Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakteri, Şahika, Ender ve Yıldız'la yaşadığı kavga sırasında merdivenden düşerek ölüyor.

Usta oyuncu Talat Bulut ise Yasak Elma'ya Instagram'dan paylaştığı eğlenceli bir videoyla veda etti.

Sosyal medyada fenomen olan Afrikalı cenaze dansçılarının müziği eşliğinde, set ekibinin eller üzerinde taşıdığı Bulut, daha sonra hep birlikte dans etmeye başlıyor.

Ünlü oyuncunun "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" notuyla paylaştığı video izleyenleri güldürdü.

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