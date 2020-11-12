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Tolgahan Sayışman yeni işini duyurdu! Sektör değiştirdi

Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi ve çocukları Efehan Sayışman ile birlikte yemek yedikleri mekandan çıkarken görüntülendi. Yakışıklı oyuncu sektör değişikliği yaptığını duyurdu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinden sonra Şeref Sözü dizisiyle ekranda yer alan Tolgahan Sayışman yoğunluktan dolayı ailesine pek vakit geçiremediğini açıkladı.

Sayışman bir süredir dizi ve film işlerinden dolayı çok yoğun olduğunu ve ailesiyle bir süredir dışarıya çıkıp vakit geçiremediğini söylerken yeni sürprizlerin de kapıda olduğunu belirtti.

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman tekstil ve inşaat sektörlerinde iş yapacağını söyledi.

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