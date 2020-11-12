Soğan dolması nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

İçinde soğan geçen bir yemek konuştuğumuzda akla ilk gelen şeylerden biri de soğan kokusu oluyor. Doğal antibiyotik olan soğanı herkes çekinerek baksada size kokusunu unutturacak lezzet ötesi bir tarif hazırladık! Soğan dolmasından bir ısırık alanın tadı damağında kalıyor! İşte sizde evde kolay tarif olan soğan dolmasını yapmak için deneyebileceğiniz bir tarif hazırladık! İşte zeytinyağlı soğan dolması yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler;

7-8 adet iri boy doğan, 200 gram dana kıyma, bir su bardağı pilavlık bulgur, bir adet iri boy domates, içine doğramak için bir adet orta boy soğan, bir cay bardağı zeytin yağı, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı dolma baharı, tercihe göre baharat.