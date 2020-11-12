Evde kornişon turşu nasıl yapılır?

Turşudan güzel bir şey var mı? Hele ki minicik kornişon salatalıklarla kurulan turşunun lezzeti hiçbir şeyde yok. Makarna salatası, Rus salatası gibi salatalara da çok yakışan kornişon turşusunu siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte enfes kornişon turşusu tarifimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları...

Malzemeler;

(1 litrelik kavanoz için) 1,5 yemek kaşığı nohut, 5-6 diş sarımsak aldığı kadar salatalık, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağından 2 parmak eksik sirke, aldığı kadar kaynar su.