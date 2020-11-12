Muharrem İnce neden CHP kanallarına çıkarılmıyor? Merdan Yanardağ detayı

Muharrem İnce'nin Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamalar medya dünyasına bomba gibi oturdu. İnce, "Beni Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye çıkarmıyorlar" deyince medya dünyası bir anda muhalif medyaya dikkat kesildi. Şirin Payzın ve Merdan Yanardağ'dan gelen açıklamaların ardından TV100'deki Sağlı Sollu programında da bu konu dile getirildi.

Programda muhalif medyanın durumunu eleştiren İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık; Merdan Yanardağ ve Sedef Kabaş'ı eleştirince Barış Yarkadaş ile Özışık arasında tartışma yaşandı.

Özışık, "Şimdi biz bunu eleştirirken sizin de içinde olduğunuz medya grupları sanki hiç hata yapmıyorlarmış, sütten çıkmış ak kaşık gibi, adam gibi gazetecilik yapıyorlarmış gibi öyle bir yansıtıyorsunuz ki... Siz şunu iddia etmiyor musunuz? 'Biz daha temiz, daha özgür medyayız?' Bakın; Can Ataklı ekrana çıkıyor, 'Ekrem İmamoğlu yol yapmadı' diyerek eleştiride bulunuyor. Akşam televizyonun sahibi ekrana çıkıyor, Türkiye'nin gözünün içine baka baka şu ifadeyi kullanıyor: 'Arkadaşımız Can Ataklı hata yapmıştır. Kendisi zaten özür dilemiştir.' Elleriyle de göstererek, 'Biz de hem nalına hem mıhına olmaz. Ekrem Başkana vurmayacağız. Bizim hedefimizde Recep Tayyip Erdoğan var.' Böyle bir gazetecilik olur mu?

"Muharrem İnce'nin haber değeri yok mu?"

"Allah aşkına Gürkan (Hacır), bu senin içine siner mi? Muharrem İnce, diyor ki: 'Beni televizyona çıkarmıyorlar.' Şerhini koyarak söylüyorum. Şirin Payzın diyor ki medeni bir şekilde, 'Ben sizi davet ettim. Siz geldiniz.' Şimdi bir gazetenin patronu dönüp şöyle bir tweet atar mı? 'Biz siz de haber değeri görmüyoruz. Sizi ağırlamayı bu yüzden istemiyoruz.' Merdan Yanardağ, Muharrem İnce'ye yazıyor, diyor ki: 'Senin haber değerin yok. Ben seni ekrana çıkamıyorum.' Ya böyle bir gazetecilik anlayışı olur mu?" ifadelerini kullandı.

Sedef Kabaş'ın İmamoğlu güzellemesi

Ardından Sedef Kabaş'ı eleştiren Özışık, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 'yandaş, yalaka, tetikçi' ifadelerini kullanıyor. Bakın dünyada böyle bir yalakalık görülmemiştir. Bir belediye başkanını ekrana çıkartıyorsunuz: 'Efendim o kadar karizmatiksiniz ki...' Ben gözümü kapattım, 'Acaba Adnan hocaya mı hitap ediyorlar' dedim. Bir açtım ki; Sedef Kabaş ve Ekrem İmamoğlu. Ve gazetecilik için utanç verici ifadeler."

Bu bölümde araya giren Barış Yarkadaş ise Kabaş'ı savunarak, "Yahu ne var bunda? Öyle değerlendirmiş. Cumhurbaşkanı'na çıkıp, 'Ne kadar dinamiksiniz, enerjiksiniz' diyorlar. Sedef Kabaş, bu ülkenin namuslu, emeğiyle yaşayan bir gazetecisi ya" ifadelerini kullandı.