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Sadık Albayrak sessizliğini neden bozdu?

Berat Albayrak'ın istifası sonrası babası Sadık Albayrak'ın AK Parti'den istifa ettiği iddia edildi. Sadık Albayrak ise konuyla ilgili açıklama yaptı. İlk kez bir konuda açıklama yapan Sadık Albayrak'ın sessizliğini neden bozduğunu gazeteci Hadi Özışık anlattı.

Berat Albayrak'ın istifası sonrası babası Sadık Albayrak'ın AK Parti'den istifa ettiği iddia edildi. Sadık Albayrak ise konuyla ilgili açıklama yaptı. İlk kez bir konuda açıklama yapan Sadık Albayrak'ın sessizliğini neden bozduğunu gazeteci Hadi Özışık anlattı.

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