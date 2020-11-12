Canlı yayında Berat Albayrak ve medya tartışması

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Gürkan Hacır'ın iyileşmesinin ardından TV100'de yayınlanan Sağlı Sollu programı yeniden tam kadro olarak yayına başladı. Ahu Özyurt'un moderatörlüğünü yaptığı programda Berat Albayrak'ın istifası ve medyanın durumu konuşuldu.

Hastalık sürecini anlatan Hadi Özışık, Albayrak'ın istifa ettiği gece ile ilgili söz alarak, "Medya açısından utanç gecesiydi" dedi. Gürkan Hacır ise Özışık'ın bu sözlerine, "Bravo Hadi Özışık" şeklinde karşılık verdi. Bu diyaloğun ardından stüdyoda gülüşmeler yaşandı.

"Ajanstan haberin gelmesini beklememek gerekir"

Hadi Özışık, o gece yaşananları da yorumladı. Özışık, "O bilgi teyide muhtaç bir bilgiydi. Berat Albayrak'ın Twitter hesabının kapalı olması ve Instagram'daki Türkçesi bozuk metin 'hack' olma ihtimali akıllara geldi. Aslında bir gazeteci için bir hesabın hacklenip hacklenmediğini öğrenmek uzun zaman almaz. Burada Anadolu Ajansından (AA) bekleyerek haber yapalım demek yanlış olur" dedi.

Özışık sözlerine şöyle devam etti:

"Berat Albayrak, istifasında haklı ya da haksız olur bunu tartışırız. Ama bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı'nın Instagram'dan istifa etmesi ve resmi açıklama olmadan Anadolu Ajansında haber yapılmasını uygun bulmamış Cumhurbaşkanlığı... Ama haberin yayınlanması için beklenmemeliydi."

Yarkadaş'tan Sadık Albayrak açıklaması

Barış Yarkadaş ise hakkında yapılan eleştiriler ile ilgili konuştu. Yarkadaş, "Ben, 'Sadık Albayrak'ın istifa ettiği iddia edildi' dedim ve sadece iddiayı ilettim. Bunun üzerine Sadık Albayrak, uzunca bir bağlılık mektubu yazdı" ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık ise Yarkadaş'a "Olayı başka yere çekmeyin. Sadık Albayrak mektup yazmıyor, senin iddian üzerine açıklama yapıyor" şeklinde konuştu.

Yarkadaş ayrıca ekonominin kötü gidişatının nedeninin 'tek sesli medya' olduğunu söyledi ve Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın başında olduğu Sabah grubunu hedef aldı.