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DÜNYA

Mısır'da dehşet görüntüler! Yaşam koşullarını proteste ederek kendini ateşledi

MISIR'DAN sarsıcı görüntüler geldi. İddiaya göre, ülkede yaşam koşullarını protesto eden şahıs kendisini ateşe verdi. O anlar kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Mısır'daki yaşam koşullarını protesto eden bir kişi, kendisini ateşe verdi. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, başkent Kahire'deki Tahrir Meydanında 40 yaşlarındaki bir kişi üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Kendini ateşe vermeden önce şahsın, Mısır'daki yaşam koşullarından şikayetçi olduğu belirtildi.

Şahsın kendisini ateşe vermesinin ardından çevredekilerin adamı söndürmek için müdahale ettiği görüldü. Adamın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Sosyal medya kullanıcılar ise yaşanılan olayı Arap Baharı'nın başlamasına neden olan Tunuslu genç Muhammed Buazizi'nin kendisini yakmasına benzetti.

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