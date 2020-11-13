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YEREL

Çorum'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

ÇORUM’da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir yaya ezilmekten son anda kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı

Çorum'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Ekim ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Kazaların çoğunluğunun sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği görüldü. Görüntülerde seyir halinde olan halk otobüsü ile yolun karşısına geçen bir otomobil çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce savrulurken büyük panik yaşanıyor. Bu esnada yol üzerinde yürüyen genç bir kadın da, yaşanan kazadan kıl payı sıyrılıyor. Korkuyla geri doğru kaçan genç kadın, araçların altında kalmaktan saniyelerle kurtuluyor. Yaşananlar sonrasında yüreklerin ağza geldiği kazanın görüntüleri kameralarca kaydedildi.

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