BIST 1.287
DOLAR 7,67
EURO 9,07
ALTIN 462,39
MEDYA

NTV'de canlı yayında şok eden görüntü! TV tarihine geçecek

NTV canlı yayınında spikerin koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağıyla ilgili detayları anlattığı sırada ekrana getirilen görüntüdeki vatandaşlardan birinin bali çektiği görüldü.

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında kalabalık açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Konuyla ilgili detayları ekran başındakilere aktaran NTV spikerinin konuşması sırasında ekrana getirilen görüntüdeki "Bali" detay ise dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ntv
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Isparta'da vakalar arttı! Bir köye giriş çıkışlar 26 Kasım'a kadar yasaklandı
İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler kendini böyle savundu
Diyarbakır'da operasyonda ele geçirildi! Fiyatını duyunca çok şaşıracaksınız
Yavuz Bingöl'ün menajerinin motosikletini çalıp kapkaçta kullanmışlar
Galatasaray'da koronavirüs vakası
Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının salgını bitireceğinden eminim
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten sevindiren haber! Kılıçdaroğlu açıkladı
İstanbul'da trafikte her şey bir anda oldu! Sürücü yere savruldu
Diyarbakır'da terör soruşturması! 12 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bayrağımıza göz dikenleri acı bir akıbet bekliyor
Çorum'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
Öğretmenler Günü şiirleri 2 kıtalık kısa duygusal 24 Kasım kutlama sözleri
9 yıl aradan sonra Formula 1 yarışları yeniden Türkiye'de! İşte rekor kıran tanıtım videosu
Bir Başkadır Ruhiye kimdir kim oynuyor Funda Eryiğit dizileri