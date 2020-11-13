Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten sevindiren haber! Kılıçdaroğlu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Sevinçliyim. Muhittin Böcek'in sağlığı gayet iyi, inşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak ve görevinin başına dönecek" dedi. Hastane yönetimi ve çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Sağlığı ve neşesi gayet iyi. Sohbet ettik, espiriler yaptık" diye konuştu.