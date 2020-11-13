BIST 1.285
DOLAR 7,70
EURO 9,10
ALTIN 469,12
DÜNYA

Rusya'da AVM'de korkunç görüntü! Kendini bir anda aşağı bıraktı

RUSYA’da bir AVM’de çaldığı giysileri çantasına koyduğu sırada kaçmaya çalışan genç, 3’üncü kattan atladı. O anlar kameraya an be yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Rusya’nın Perm kentinde bulunan AVM’de giysi mağazasından çalıdığı giysileri sırt çantasına koymaya çalışan genç 3'üncü kattan atladı. Mağaza görevlisinin kendisini fark ettiğini gören genç, sırt çantasıyla kaçmaya çalıştı. İsmi açıklanmayan genç, mağazanın 3’üncü katındaki korkuluklara tırmanarak kendisini aşağıya bıraktı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, gencin yere çakıldığı görüldü. Meydana gelen olay söz konusu kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tayvan kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi
Galatasaray'ın deplasman fobisinden eser kalmadı
İzmir'de 71 yaşındaki adam yanarak hayatını kaybetti
11 yaşındaki çocuğu istismar etti! Fatih Şağban’ın yargılanmasına başlandı
20 gün önce bebeği olmuştu! İstanbul'da feci şekilde can verdi
ABD’de durum vahim! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 248 bin 628’e yükseldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına uyarı
Antalya'nın kadın polisleri poligonda erkeklere taş çıkarttı
Ara tatilde öğrencilere tavsiyeler
Göçmen teknesinde bebeğini kaybeden annenin çığlığı kameralara yansıdı
İstanbul Havalimanı'nda şok! PKK'lı terörist böyle yakalandı
Denver testi nedir hangi sorular sorulur? Denver gelişim testi kime uygulanır?
NTV'de canlı yayında şok eden görüntü! TV tarihine geçecek
MHRS randevu alma vatandaş girişi 2020 nasıl yapılır?