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Antalya'nın kadın polisleri poligonda erkeklere taş çıkarttı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın polisler pandemi sürecine rağmen atış eğitimlerine ara vermiyor

İhlas Haber Ajansı

Poligonda biraraya geen kaın polisler, Meslektaşlarının Lara Croft olarak andığı atış eğitmeni Başpolis Nisa Aydın yönetiminde tabanc a ve tüfeklerle yaptıkları eğitimlerde erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.
Sabahın erken saatlerinde gruplar halinde İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'na gelen polislere ilk olarak temel eğitim ve teknik bilgiler veriliyor. Ardından 'kuru eğitim' olarak tanımlanan silah tanıtımı, eğitimde yapılacakların ön bilgisi ve atış eğitiminin ön provası yapıyor.

Son olarak aktif silah eğitimine geçilmeden önce pandemi kuralları, ve güvenlik ön planda tutuluyor. Aydın'ın gözetiminde çelik yeleklerini giyen polis memurları, kullanacakları silahlardaki son kontrolleri gerçekleştirdikten sonra nefes kesen eğitime başlıyor.
Polisin tehlikeyle karşı karşıya kaldığında karşı tarafa nasıl müdahale edeceği yönünde profesyonel bir eğitim alan kadın polisler ilk önce karşı tarafa nasıl müdahale edecek, güvenli şekilde tehlikeyi nasıl bertaraf etmesi gerekiyor ve silahını yeri geldiği zaman kanunların verdiği yetki çerçevesinde nasıl kullanabileceğini öğreniyor.

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