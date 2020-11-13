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İnegöl köfte nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız?

Bu akşam sofralarınızda orjinal İnegöl köfteye yer açmaya ne dersiniz?

Akşam yemeği için pratik bir yemek arıyorsanız İnegöl köfte tam size göre! Özellikle çocuklar yanında bir de patates kızartması varsa köfteye bayılıyor. Adını Bursa’nın İnegöl ilçesinden alan bu köfte diğer köftelerden daha farklı. Peki İnegöl köfte nasıl yapılır? Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler;

750 gr dana kıyma, 250 gr kuzu kıyma, 1 çay kaşığı karbonat, yarım su bardağı su, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 su bardağı bayat ekmek içi, 1 adet kuru soğan, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 silme çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz.

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