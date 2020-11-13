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AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada teşkilatları uyararak, "kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz ülkeyi büyütme vazifemizi bir kenara bırakıp kendi hesaplarımızın peşine düştüğü gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namık Kemal Stadyumunda düzenlenen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

 AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"İstikametini millet belirlemiştir, bundan sonra da yine milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir. "

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