Durum vahim! Koronavirüs temaslısı olsan da test yok

Koronavirüs vaka sayısı tüm Türkiye'de artmaya devam ederken, hastaneler önünde test yaptırmak için de sosyal mesafenin hiçe sayıldığı uzun kuyruklar meydana geliyor. Son görüntü Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geldi.

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu görüntüleri "Ben artık şaşırmıyorum! İşin kötüsü artık korkmaya başladım, bu işin sonunu görebiliyorum! Toplumsal yapı olarak, son dakikacılığımız, başa geldiği zaman, ahlanıp vahlanıp, bir sonraki felaketi beklememiz. Bu işe dur denmesini bekliyoruz, önlem ve tedbir bekliyoruz!" diyerek paylaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelge ile koronavirüse yakalanan kişilerin temaslılarına, sadece semptom gösterdikleri takdirde test yaptırılması talimatını verdiği iddia edildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, 81 ilin il sağlık müdürlüklerine gönderdiği filyasyon çalışmaları konulu genelgede, ANKA’nın edindiği bilgiye göre, koronavirüs hastalarıyla temaslı kişilerde semptomları yoksa artık test yapma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, temaslılara yapılacak test ölçütünü şu şekilde açıkladı:

“İlk ziyaret sırasında semptomu var ise (Daha sonra semptom gelişen kişiler için belirlenmiş prosedür dahilinde), 60 yaş ve üstü ve komorbiditesi (birden fazla eşlik eden hastalık) olan kişilerden temas tarihinden sonraki 7. günde semptomu olmasa dahi numune alınması gerekmektedir.”