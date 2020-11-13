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Edirne Keşan'da intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Hükümet Konağı ile Emniyet Müdürlüğü binaları arasındaki yangın merdivenine çıkıp intihara kalkışan Elif T., aşağı sarktığı sırada polis tarafından yakalanarak kurtarıldı. O anlar, kameralara yansıdı. 

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı ile Emniyet Müdürlüğü binaları arasında bulunan yangın merdiveninde meydana gelen olayda; 3 çocuğu Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce kendisinden alınarak yurda yerleştirilen Elif T., gizlice yangın merdivenine tırmanarak 5'inci kata çıktı. Emniyet Müdürlüğü binasındaki polisler, Elif T.'yi eyleminden vazgeçmesi için ikna çalışması başlattı. Bu sırada merdivenin duvarından sarkan Elif T., çocuklarının kendisine geri verilmesini istedi. Polis, bu sırada bir anlık dalgınlığından faydalandığı Elif T.'yi yakalayarak kurtardı.

Kurtarma anı, kameralara yansırken; Elif T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Elif T.'nin aynı yerde daha önce de 2 kez intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

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