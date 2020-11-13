Çiğ börek nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Adını, iç harcının diğer böreklerde yapılanın aksine çiğ olarak konmasından alan çiğ börek özellikle Eskişehir civarında hemen her köşede görebileceğiniz ve herkesçe çok sevilen bir börektir. İncecik açılan hamurun içinde kıymalı harç koyulup kızgın yağda kızartılarak yapılan çiğ börek tarifini eğer daha önce hiç yapmadıysanız sizin için hazırladığımız püf noktalarını mutlaka denemelisiniz. İşte çiğ börek için gerekli olan malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Malzemeler;

3 su bardağı un, 1,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı sirk, 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı tuz, iç harcı için 300 gr 1 iri boy soğan, 1 çay kaşığı karabiber yarım çay bardağı su, tuz.