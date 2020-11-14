BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,12
MEDYA

Çukur 103. bölüm fragmanı: 4. sezon 11. bölüm

Çukur dizisi 103. yeni bölümüyle (4. sezon 11. bölüm) 16 Kasım 2020 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 103. bölüm (4. sezon 11. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 16 Kasım 2020 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ruslardan çarpıcı yorum: Karabağ'da Ermenistan ve Rusya kaybederken Türkiye kazandı
Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların kapanış rekoru
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Galatasaray'ın deplasman fobisinden eser kalmadı
Vefat ilanıyla ortaya çıkan Gaziantep Üniversitesi'ndeki akraba ilişkileri tepki çekti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP otobüsünde pes dedirten anlar
Edirne Keşan'da intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı
Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanı
Çiğ börek nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?
Sapık şeyh Fatih Nurullah'ın iğrenç WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Sefirin Kızı 28. bölüm 2. fragmanı
Durum vahim! Koronavirüs temaslısı olsan da test yok
Çukur 103. bölüm fragmanı: 4. sezon 11. bölüm