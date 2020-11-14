BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,12
MEDYA

Ramo 21. bölüm fragmanı

Ramo dizisi 21. yeni bölümüyle 20 Kasım 2020 Cuma akşamı Show TV'de olacak. Ramo'nun bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Ramo 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo'nun yeni bölümünde neler olacak? Ramo 20 Kasım 2020 Cuma akşamı Show TV'de...

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hakim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır.

Ramo ve ailesi; Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekasıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ruslardan çarpıcı yorum: Karabağ'da Ermenistan ve Rusya kaybederken Türkiye kazandı
Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların kapanış rekoru
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Galatasaray'ın deplasman fobisinden eser kalmadı
Vefat ilanıyla ortaya çıkan Gaziantep Üniversitesi'ndeki akraba ilişkileri tepki çekti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 566. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 126. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı
Baraj 14. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 28. bölüm 2. fragmanı
CHP otobüsünde pes dedirten anlar
Çukur 103. bölüm fragmanı: 4. sezon 11. bölüm